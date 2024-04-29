KTO’dan firmalara yapay zekâ ve inovasyon desteği

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ / KONYA

Seminerde konuşan Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, “Konya, üretimden ihracata, istihdamdan gayrı safi yurt içi hasılaya kadar birçok ekonomik parametrede Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir şehirdir. Özel sektörünün gayreti ile Konya, gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettirmektedir. Şehrimizin bu başarısı teknolojik gelişmelere, inovasyona ve girişimciliğe açık firmaları ve beşeri sermayesi sayesindedir. Dönüşüme ayak uyduramayan firmaların faaliyetlerine devam etmesi imkânsız hale geleceği bilinciyle, bunun bir zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojisini sadece takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu dönüşümün öncüsü olmalıyız” dedi.

İş dünyasında nasıl fark yaratılacağı konuşulacak

“Bu teknolojiyi daha iyi kullanan işletmeler rekabet avantajı elde edecek ve sürdürülebilir başarıya ulaşacaktır” diyen Başaran, “Hem firmalarımızda farkındalık oluşturmak hem de yapay zekânın getireceği yeni iş ve uzmanlık alanları ile ilgili iş gücümüze yol gösterici olmak amacıyla Konya Ticaret Odası ve KOSAM olarak bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Hep birlikte, bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğimizi ve iş dünyasında nasıl bir fark oluşturabileceğimizi konuşacağız” diye konuştu.