Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde artık 'Süper Lig'deyiz"

Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğinde, DenizBank ana sponsorluğunda, Antalya Kundu tesisler bölgesinde düzenlenen "12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nin açılışında, turizmde önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Geçen yıl söz konusu kongrede, 2021 yılı ziyaretçi ve gelir hedeflerini revize ettiklerini açıkladığını hatırlatan Ersoy, 2021'i 30 milyonu aşan ziyaretçi ve 30,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattıklarını vurguladı.

Ersoy, 2022'ye başlarken 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıktıklarını, bu hedefi ilk olarak temmuzda 47 milyon turist ve 37 milyar dolar olarak revize ettiklerini ifade etti.

"En çok İtalyan turist geldi"

Bunun yetmediğini ve son olarak ekimde yeni bir revize yaptıklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Artık yeni hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir. İnşallah 2022 sona erdiğinde bu rakamları da geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz. Ağırladığımız ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002'de 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi 2019'da 38,9 milyar dolara yükselttik. 2019'da 76,2 dolar ve 2021'de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başı gecelik ortalama harcamanın da bu yıl sonu itibarıyla 90 dolara yükseleceğini öngörüyoruz. 2022 rakamlarımızı 2019 ile kıyasladığımızda, pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi ve rakiplerimize fark attığımızı net şekilde görmekteyiz."

Ziyaretçi sayısında 2019 ile 2022'nin ilk 7 aylık dönemine bakıldığında İtalya'nın yüzde 29, İspanya'nın yüzde 18 ve Yunanistan'ın yüzde 12 oranında 2019'un gerisinde kaldığını vurgulayan Ersoy, bu farkı kendilerinin yüzde 7'ye indirmeyi başardıklarını aktardı.

Ersoy, 2019 ile 2022 yıllarının ilk 7 aylık turizm gelirlerini karşılaştırdıklarında İtalya'nın yüzde 13, İspanya'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 4 oranında 2019 rakamlarının gerisinde kaldığını dile getirdi.

Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardıklarının altını çizen Ersoy, şöyle konuştu:

"Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse ziyaretçi sayısında 2019'la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019'un çok üzerinde bir artış yakalayacağız. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor, biz turizmde Türkiye olarak artık 'Süper Lig'deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik sektör ilan etmesinden bu yana radikal strateji değişikliklerine gittik. Bugüne kadar sektör olarak hep devletten destek bekliyorduk. Evet, devlet destek vermeye devam edecek ama sektörle beraber çok daha hızlı yol alalım dedik."

Bu anlayışla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurduklarını bildiren Ersoy, ajansın kriz yönetiminden tanıtım çalışmalarına kadar önemli başarılara ulaştığını ifade etti.

Yıl boyunca toplam 33 ülkenin ulusal kanallarında çok yoğun tanıtım yaptıklarının altını çizen Ersoy, 200'den fazla ülkede yayın yapan global haber kanallarıyla anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

"BBC World, CNN International ve El Cezire International hepsi tanıtım ağımızda. Bu ağa Bloomberg ve euronews gibi yeni kanalları da ekleyeceğiz." diyen Ersoy, 200'den fazla ülkede dijital tanıtım çalışmaları yaptıklarını anlattı.

"Dünyanın açık ara en yoğun reklam ve PR çalışması yapan ülkesiyiz"

Tanıtımların reklam ayağının yanı sıra PR ayağına değinen Ersoy, bu bağlamda dünyanın dört bir yanından basın mensuplarını, influencerlar, tur operatörleri ve kanaat önderlerini Türkiye'de ağırlandıklarını kaydetti.

Ersoy, kasım itibarıyla 2022 başından beri 85 ayrı ülkeden gelen 3 bin 465'i basın mensubu ve influencer, 2 bin 395’i tur operatörü olmak üzere toplam 5 bin 860 kişinin Türkiye'nin 62 şehrinde düzenlenen 356 ayrı ağırlama etkinliğine katıldığını vurguladı.

Yıl sonuna kadar çalışmaları sürdürerek 81 ilin tamamını bu ağırlamalara dahil etmeyi hedeflediklerini anlatan Ersoy, şu anda dünyanın açık ara en yoğun reklam ve PR çalışması yapan ülkesi olduklarını ifade etti.

Çalışmaları yaparken ürün ve pazar çeşitliliğine önem verdiklerini bildiren Ersoy, turizmi 81 ile yaymak için adımlar attıklarını söyledi.

Gastronomi alanındaki çalışmalara da değinen Ersoy, "İstanbul artık Michelin Rehberi'nde. Eminim ki sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Önümüzdeki dönemde özgün mutfakları, yaratıcı şefleri ve seçkin işletmeleriyle İzmir, Bodrum, Çeşme ve belki Antalya bile sahip olduğu zenginliklerle Michelin ailesine katılacak. Şu anda 53 restoran Michelin Rehberi'ne girdi" dedi.

Ürün çeşitliliğine yönelik İstanbul Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali, Ankara'daki Başkent Kültür Yolu Festivalini hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleriyle birlikte Çanakkale'de Troya, Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivallerini, Konya'da ise Mistik Müzik Festivali'ni bu silsileye eklediklerini aktardı.

Ersoy, 2022'de gerçekleştirilen söz konusu 7 festivalde yaklaşık 33 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını, bu festivallerin birçok kalıcı etkisinin olduğunu söyledi.

Birçok noktada kültür varlıklarının restorasyonlarını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ersoy, "2023'te bu şehirlerimize İzmir, Adana, Erzurum, Trabzon ve Gaziantep'i de ekleyeceğimizi duyurduk, çalışmalara başladık. Kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir eko sistem kurduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.