Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri öne çekildi mi?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkim sorgulamalar da arttı. Emekli maaşlarına ek olarak iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 3 bin lira ikramye ödemesi yapılacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiye ödemesi ne zaman? Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi öne çekildi mi? İşte bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Haziran ayında ödenecek maaşlar normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor. İkramiye ödemeleri genellikle bayram öncesi hesaplara yatırılıyor. Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayram'ından önceki hafta olan 6 Haziran ile 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Emekliler ile beraber şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, vazife malullüğü alanlar, terörden zarar gören siviller, yaşlılık maaşı alanlar ve dul ve yetim maaşından faydalananlar emekli bayram ikramiyesi alabilecek.