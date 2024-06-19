KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024: Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılacak? Bankalar yarın çalışıyor mu?

Bankaların ne zaman açılacağını bankalarda çeşitli işlemlerini yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolasıyla birçok kamu ve kuruluş tatilde olacak. Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Peki, bankalar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı?

Bankaların bayramdan sonraki 20-21 Haziran günlerinde açık olması bekleniyor. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek. Öte yandan tüm bankalar 24 Haziran günü çalışmalarına devam edecek.