KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024: Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılacak? Bankalar yarın çalışıyor mu?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bankaların ne zaman açılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Bankalarda işlem yapacaklar Kurban Bayramı sonrası bankaların ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma saatleri...
Bankaların ne zaman açılacağını bankalarda çeşitli işlemlerini yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolasıyla birçok kamu ve kuruluş tatilde olacak. Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Peki, bankalar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı?
Bankaların bayramdan sonraki 20-21 Haziran günlerinde açık olması bekleniyor. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek. Öte yandan tüm bankalar 24 Haziran günü çalışmalarına devam edecek.