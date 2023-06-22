Kurbana 69 milyar TL ödenecek

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın ise 23 milyar 140 milyon lira, 785 bin büyükbaş hayvana ödenecek paranın 46 milyar 180 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Bayraktar, "Toplamda halkımızın kesilecek 3,4 milyona yakın kurbanlık için 69,3 milyar liraya yakın para ödeyeceği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı, il müdürlüklerine verdiği talimatla, kıyma çekiminin, et ve et ürünlerinde faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmelerince yapılmasını istedi.