Küresel bankalar yüksek faizle kârlarını katladı

Merkez bankalarının enf­lasyonu düşürmek için hızla artırdığı faiz oranlarının ba­zı bankaların elindeki tahvillerin değerini düşürmesi ve bankalar­da mevduat kayıplarının yaşan­ması sonucu, son iki ayda ABD'de üç banka iflas etti.

Martta Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflası son­rası geçen hafta First Republic Bank'a da el konuldu ve bankanın JPMorgan Chase Bank tarafın­dan satın alınması sağlandı.

Aynı şekilde martta İsviçre merkezli Credit Suisse'de yaşa­nan gelişmeler sonrası bankanın kurtarılması için hükümet dev­reye girdi ve UBS bankayı 250 milyar dolardan fazla kamu des­teğiyle satın aldı.

Son bir yılda artan faiz oranları ve para politikasındaki sıkılaşma nedeniyle finansal sistemin bas­kı altında kalması ve buna uyum sağlamakta zorlanılması banka­ların iflasını tetikledi.

Fed, bu haftaki toplantısında politika faizini beklentiler doğ­rultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltti.

ECB ise üç temel politika fai­zini de 25 baz puan artırarak re­finansman faizini yüzde 3.75'e, mevduat faizini yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin yüz­de 4’e çıkardı. İngiltere Merkez Bankası'nın şu an yüzde 4.25 olan politika faizini 11 Mayıs'taki top­lantısında 25 baz puan artırarak 4.50'ye yükseltmesi bekleniyor.

Büyük çaplı birçok banka söz konusu yüksek faiz oranları saye­sinde, bu yılın ilk çeyreğinde ka­rını büyük ölçüde artırdı ve ban­kacılık sektöründeki fırtınayı kar artışıyla atlattı.

Bankacılık devi HSBC'nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergi önce­si karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 210 artışla (yaklaşık 9 milyar dolar) 12.9 milyar dola­ra çıktı. Bankanın bu dönemdeki gelirleri ise yüzde 64 artışla 20.2 milyar dolara yükseldi.

İngiliz Barclays'in yılın ilk çey­reğindeki vergi öncesi karı bek­lentileri aşarak yüzde 16 artışla 3.2 milyar dolar (2.6 milyar ster­lin), geliri yüzde 11 büyüyerek 9 milyar dolar (7.2 milyar sterlin) oldu. Gelirinin büyük kısmını As­ya'daki faaliyetleri oluşturan İn­giliz Standard Chartered'ın söz konusu dönemdeki vergi öncesi karı 2022'nin aynı dönemine gö­re yüzde 21 yükselerek 1,81 mil­yar dolar oldu.

Bankacılık sektöründeki so­runların arttığı ABD'de JPMor­gan Chase'in bu yılın ilk çeyre­ğindeki karı, yüksek faiz oranla­rının etkisiyle yüzde 52 artarak 12.6 milyar dolara yükseldi. Ge­çen yılın aynı döneminde banka­nın net karı 8,3 milyar dolar sevi­yesindeydi.

Rekor seviyeye ulaştı

Citigroup'un ilk çeyrek net karı ise yüzde 7 artışla 4,6 milyar do­lara, geliri de yüzde 12 artışla 21,4 milyar dolara yükseldi.

Wells Fargo'nun ocak-mart dö­nemindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 4,9 milyar dolara ulaştı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Euro Bölgesi'nin en büyük bankası Fransız BNP Paribas'ın net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüz­de 140 artışla 4,9 milyar dolara (4,4 milyar euro) çıktı.

Bankanın gelirleri ise beklen­tileri aşarak 13,2 milyar dolar (12 milyar euro) oldu. BNP Paribas'ın gelir artışına ABD merkezli Bank of the West'in satışı da katkı sağ­ladı. Merkezi Frankfurt'ta bulu­nan Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını yüzde 12 artırarak 2 milyar dolara (1.9 milyar euro) yükseltti. Bankanın net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 ar­tarak 7.7 milyar euro oldu.