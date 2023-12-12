Küresel ekonomideki karamsarlık işten çıkarma dalgasını büyütüyor

Yüksek enflasyon karşısında sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik gerilimlerle yüksek kalmaya devam eden ekonomik belirsizlikler, uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorladı.

Özellikle ABD ve Avrupa'da çalışan sayısını azaltma kararı alan şirketlerin listesi kabarırken, işten çıkarma dalgasının bu yıl büyüdüğü dikkati çekti. İşten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, 10 Aralık itibarıyla, bu yıl bin 153 teknoloji şirketi 256 bin 991 kişiyi işten çıkardı. Geçen yıl bin 64 teknoloji şirketi, 164 bin 969 kişiyi işten çıkarmıştı.

İşte bazı örnekler:

Teknolojiden otomotive

-Microsoft, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

-Google'ın ana kuruluşu Alphabet, ocakta 12 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

-Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, nisan ayında ikinci toplu işten çıkarma dalgasında 10 bin çalışanının daha işine son vereceğini kaydetti.

-Amazon, ocak ayında da 18 bin çalışanının işine son vereceğini bildirdi. Şirket martta da 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.

-Geçen yılın sonunda 8 bin 400 çalışanı olan Spotify, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son verdi.

-eBay de 400 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirirken, videokonfreans platformu Zoom bin 300 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

-ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs da bu yılın başında yaklaşık 3 bin 200 kişinin işten çıkarılacağını, bunun iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk geldiğini duyurdu. Banka, mayıs ayında da yaklaşık 250 kişiyi işten çıkardı.

-Coinbase, şirketin işletme giderlerinin yüzde 25 oranında azaltılmasının hedeflendiğini ve bunun da 950 çalışanın işten çıkarılmasını gerektirdiğini bildirdi.

-JPMorgan Chase'in de yaklaşık 500 kişiyi işten çıkaracağı aktarıldı.

-PayPal da ocak ayında 2 bin çalışanını işten çıkaracağını, bunun iş gücünün yüzde 7'sine denk geldiğini duyurdu.

- Merkezi Paris'te bulunan bankacılık kurumu BNP PARIBAS, 2024-2026 döneminde 900 kişiyle yolları ayıracağını açıkladı.

-General Motors, martta 500 kişiyi işten çıkarmasının ardından ekim ayında Arizona'daki teknoloji merkezini kapattı; yaklaşık 940 kişi işsiz kaldı.

-Ford Motor, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın (UAW) grevi sırasında, Michigan'daki montaj fabrikasında 600 çalışanını geçici olarak işten çıkardı.

- Volkswagen'in yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak yazılım birimi Cariad'da 2 bin kişiyi atmayı planladığı belirtildi.

-Rolls-Royce da yeniden yapılanma ve verimliliği artırmak amacıyla 2 bin ila 2 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

-ABD'li uçak üreticisi Boeing ise yaklaşık 2 bin beyaz yakalının işine son verilmesinin planladığını bildirdi.

-ABD merkezli lastik üreticisi Goodyear, ocak ayında 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurmasının ardından eylül ayında da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da bin 200 personelinin işten çıkarılmasına yol açan yeniden yapılanma planını duyurdu.

-İrlanda-ABD ortaklı bilgi teknolojisi hizmetleri ve danışmanlığında uzmanlaşmış profesyonel hizmetler şirketi Accenture, mart ayında yaklaşık 19 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bunun şirketin iş gücünün yüzde 2.5'ine denk geldiği belirtildi.

-Mobil araç çağırma uygulaması Lyft'in de maliyetleri düşürme amacıyla 1200 kişi işten çıkarmayı planladığı bildirildi. Çip üreticisi Qualcomm'un da çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracağı aktarıldı.

- Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify, küresel çapta çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkardı.

-Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn ise mayısta Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracağını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son vereceğini açıklamasının ardından ekim ayında 668 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.