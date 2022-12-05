Küresel gıda fiyatları bir yıl öncesine göre %0,3 yüksek

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasım ayında ortalama 135,7 puan oldu ve ekim ayındaki seviyesinin çok az altında kaldı. Endeks şu anda, Kasım 2021’deki seviyesinden yüzde 0,3 daha yüksek. Endeksin bu seviyede oluşmasına tahıl, et ve süt ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki düşüşün, bitkisel yağlar ve şeker için artan fiyatları dengelemesi neden oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Gıda Fiyat Endeksi kasım ayında büyük ölçüde sabit kaldı. Bu duruma tahıl, et ve süt ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki düşüşün, bitkisel yağlar ve şeker için artan fiyatları dengelemesi neden oldu.

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasım ayında ortalama 135,7 puan oldu ve ekim ayındaki seviyesinin çok az altında kaldı. Endeks şu anda, kasım 2021’deki seviyesinden yüzde 0,3 daha yüksek.

Hububat Fiyat Endeksi % 1.3 geriledi

FAO Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi, ancak yine de bir önceki yılın yüzde 6,3 üstünde. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmasından da kısmen etkilenen dünya buğday ve mısır fiyatları, kasım ayında sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 1,7 oranında geriledi. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları yüzde 2,3 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi % 2.3 arttı

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, kasım ayında yüzde 2,3 artarak yedi aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve soya yağı fiyatları yükselirken, kolza tohumu ve ayçiçek yağı fiyatları düştü.

Süt Ürünleri Endeksi % 1.2 düştü

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ekim ayından bu yana yüzde 1,2 düştü. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının dünya fiyatları düşük ithalat talebiyle gerilerken, kısmen Batı Avrupa’daki önde gelen üretici ülkelerden gelen daha az canlı ihracat nedeniyle peynir fiyatları arttı.

Et Fiyat Endeksi % 0.9 geriledi

FAO Et Fiyat Endeksi, Çin’in devam eden güçlü ithalat talebine rağmen, Avustralya’nın artan ihracat arzının Brezilya’nın halihazırda yüksek arzına eklenmesiyle uluslararası sığır eti fiyatları düştüğü için, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 daha düşük oldu. Buna karşılık, diğer tüm et türlerinin dünya fiyatları, küçükbaş hayvan eti fiyatlarının artmasıyla birlikte toparlandı.

Şeker Fiyat Endeksi % 5.2 arttı

FAO Şeker Fiyat Endeksi, kilit üretici ülkelerdeki hasat gecikmeleri nedeniyle küresel şeker arzının sıkılaşması ve Hindistan’ın daha düşük bir şeker ihracat kotası açıklamasıylagerçekleşen güçlü alımların etkisiyle Kasım ayında yüzde 5,2 arttı. Brezilya’da yükselen etanol fiyatları da dünya şeker fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

2022 dünya tahıl üretimi tahmini düşürüldü

Tahıl Arz ve Talep Özeti’nde FAO, 2 milyar 756 milyon ton olan 2022 dünya tahıl üretimi tahminini daha da düşürdü. Bu 2021’e göre yüzde 2’lik bir gerilemeye işaret ediyor.

Düşüş, büyük ölçüde, savaş etkisinin hasat sonrası çalışmaları aşırı derecede pahalı hale getirdiği Ukrayna’daki düşük mısır üretim beklentilerini yansıtıyor. FAO, yıl için küresel buğday üretim tahminini de düşürdü, ancak bu kesintiye rağmen, yeni 781,2 milyon tonluk rakam rekor seviyede kalacak. Küresel pirinç üretiminin, bir önceki yılın tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 2,4 altına düşmesi bekleniyor.

İleriye bakıldığında, her ne kadar artan mahsul fiyatları, küresel olarak ortalamanın üzerinde bir alanı korumaya yardımcı olabilse de, 2023 kışlık buğday mahsulünün ekimi, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’ndaki kilit tarımsal girdilerin satın alınabilirliği ve olumsuz hava koşulları konusundaki endişeler arasında devam ediyor. Güney yarımkürede iri taneli ürünler ekiliyor ve Brezilya’daki resmi tahminler, rekor düzeyde mısır ekilen alana işaret ediyor.

45 ülke gıda için dış yardıma ihtiyaç duyuyor

FAO’nun Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi (GIEWS) tarafından üç ayda bir yayınlanan en son Mahsul Beklentileri ve Gıda Raporu’na göre, 33’ü Afrika’da, dokuzu Asya’da, ikisi Latin Amerika ve Karayipler’de ve biri Avrupa’da olmak üzere 45 ülkenin çatışmalar, aşırı hava olayları ve yükselen enflasyon oranları nedeniyle gıda için dış yardıma ihtiyacı olduğu değerlendiriliyor. Doğu Afrika ve Batı Afrika’daki ülkelerdeki gıda güvensizliği koşulları özellikle endişe verici. Düşük gelirli, gıda açığı olan ülkeler için, 2022 tahıl üretiminin son beş yıllık ortalamaya eşit olarak 184,5 milyon ton olacağı beklenirken, toplam tahıl ithalat ihtiyacının son beş yılın ortalamasına göre yüzde 7 artışla 63,7 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.