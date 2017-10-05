Küresel gıda fiyatları eylülde arttı
FAO gıda fiyat endeksi eylül ayında 0,8 arttı. Endeks bir önceki ay 177,0 puan seviyesindeyken eylülde 178,4 puana çıktı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan küresel gıda fiyatları endeksi eylül ayında yüzde 0,8 artış gösterdi.
Yapılan açıklamada global gıda fiyatları endeksi 178,4 puan olduğu belirtilirken, endeks bir önceki ay 177,0 puan seviyesindeydi.
Tahıl fiyatları endeksi yüzde 1,0 düşüşle 152,2 puana gerilerken, yağ fiyatları endeksi ise 164,4 puandan 171,9 puana gelerek son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Süt fiyatları endeksi yüzde 2,1 artışla 224,2 puana geldi. Et fiyatları endeksi de değişmeyerek 1732,2 puan seviyesinde kaldı. Şeker fiyatları hafif bir artışla 204,2 puana yükseldi.