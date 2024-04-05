Küresel gıda fiyatlarında 7 aylık düşüş sona erdi

Dünya gıda fiyatları mart ayında art arda yedi aydır devam eden düşüşünü sona erdirerek yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 117 seviyesinden mart ayında 118,3'e çıktı.

Böylece endeks mart ayında aylık bazda yüzde 1,1 artarken bir önceki yılın ayno dönemine göre yüzde 7,7 düşüş gösterdi. Şubat gıda fiyatları endeksi üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'de mart ayı yıllık gıda enflasyonu yüzde 70,41, aylık gıda enflasyonu ise yüzde 3,14 oldu. Türk-İş, martta mutfak enflasyonunu aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 olarak açıkladı.

Et, süt, şeker, yağ ve tahıl fiyatları

Mart ayındaki yükselişte bitkisel yağlar, süt ürünleri ve etin uluslararası fiyatlarındaki artış etkili oldu.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 8 yükseldi. Palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağındaki yükseliş martta etkili oldu.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükselişin öncülüğünde aylık yüzde 2,9 arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi ise kümes hayvanları, domuz ve büyükbaş hayvan etlerindeki fiyat artışları ile aylık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 2,6 gerile. Bu düşüşe, AB, Rusya ve ABD arasında devam eden güçlü ihracat rekabeti nedeniyle gerileyen küresel buğday ihracat fiyatları öncülük etti.

FAO Şeker Fiyat Endeksi şubat ayına göre yüzde 5,4 gerilerken, düşüşte Hindistan'da şeker üretim tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi ve Tayland'da hasat hızının artması etkili oldu.