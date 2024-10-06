Küresel iş dünyası rotasını İstanbul'da çizecek

WCF Genel Konsey toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu toplantısının da gerçekleştirileceği zirveye 40’ın üzerinde ülkeden 700’e yakın iş adamının katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iş dünyası liderleriyle bir araya gelecek.

Zirvede neler konuşulacak?

Dünya Odalar Federasyonu'nun Avrupa ve Asya Zirvesi’nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar; 24 Ekim’de Rio’da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım’da Bakü’de başlayacak olan COP29 zirvesi öncesinde iklim değişikliği ile ilgili görüşlerine son halini verecek.

Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı’nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, “Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi”, “Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü”, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi” ve “İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma” dikkat çeken panel başlıkları olacak.

Öte yandan kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği “Oda Temsilinde Kadınlar” temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı da ses getirecek buluşmalardan birisi olacak.

Zirve kapsamında Türkiye’nin tanıtımı için sosyal etkinlikler de yapılacak.