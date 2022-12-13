Küresel piyasalar merkez bankaları haftasında temkinli

Küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Çin’in Kovid-19 salgını kapsamında “sıfır vaka” politikasını terk etmeye yönelik adımları da ülkede artan vaka sayıları nedeniyle resesyon temelli endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı.

Çarşamba ABD, perşembe ise Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantılarının belirsizlikleri azaltması ve gelecek yıl için para politikalarının seyrine dair ilk ipuçlarını vermesi bekleniyor. Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafiğin, faiz artırımlarının ne kadar süre devam edeceğine dair belirsizlikleri azaltması öngörülüyor.

Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verilirken, üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ise sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlansa da her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

Kararlar öncesi salı ABD’de, çarşamba da İngiltere’de açıklanacak kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcılara ipucu vermesi, cuma günü Avro Bölgesi TÜFE rakamları ile enflasyon tablosunun netleşmesi bekleniyor. Bu hafta makroekonomi veri gündeminde ayrıca, ABD’de perakende satışlar, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve dünya genelinde açıklanacak öncü hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.