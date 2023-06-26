Küresel piyasalar, merkez bankası başkanlarının açıklamalarını bekliyor

Geçen hafta ABD Kongresi'nde sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan "şahin" politikaların beklenenden uzun sürebileceği endişesinin piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırdığı görüldü.

Sıkılaşma politikasında çok yol kat ettiklerini belirten Powell, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin "karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak" olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güç kazandı.

Powell ABD borsalarındaki yükselişe “dur” dedi

ABD'de pay piyasaları, Powell'ın şahin tonlu yönlendirmelerinin ön plana çıktığı haftada negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta da Powell'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in şahin para politikasının beklenenden uzun sürebileceği endişesinin risk algısını artırdığını belirterek, gelecek hafta ABD'de açıklanacak olan büyüme ve kişisel harcamalar verilerinin önemini vurguladı.

Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken, hafta içinde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmesi satış baskısını artıran etkenlerden biri oldu.

Gelecek hafta ise gözler ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra yoğun veri gündeminde olacak. Geçen hafta, BoE'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası, enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak fiyat ve çalışan maaşlarındaki mevcut artış seviyelerinin sürdürülemez olduğunu bildirdi. Gelecek hafta pazartesi günü Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, çarşamba günü Almanya'da GfK Tüketici Güven Endeksi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, perşembe günü Almanya'da TÜFE ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, cuma günü İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri takip edilecek.

Japonya'da 10 haftalık yükseliş serisi sona erdi

Asya borsalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenirken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımlarının yetersiz kalacağı endişesi risk algısını güçlendirdi. Gelecek hafta bölge genelinde yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Geçen hafta, Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e indirdi. Analistler, Çin'de kredi ve politika faizlerinde gerçekleştirilen indirimlerin maliye politikalarıyla desteklenip desteklenmeyeceği sorusunun öne çıktığını belirterek, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini bildirdi. Ayrıca, Çin Başbakanı Li Çiang, ülkeler arasındaki finansman uçurumunun çözülmesi için küresel mali yönetimde reform ve kırılgan durumdaki ekonomilere destek için uluslararası topluma çağrı yaptı.