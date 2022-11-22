Küresel piyasalar resesyon ve Covid-19 endişeleriyle geriliyor

Dünya genelinde resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ederken, enflasyonun da bir süre daha hedeflenen seviyelerin üzerinde kalacağına yönelik beklentiler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD’de konut sektöründeki yavaşlama daha belirgin hale gelse de ekonominin diğer alanlarında görülen iyimser durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Hafta sonu açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “Eğer ekonomi beklediğim şekilde performans göstermeye devam ederse, 75 ila 100 baz puan arasında ilave faiz artırımının yeterli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, attıkları adımların sonuçlarını görmeye başladıklarını ancak enflasyonla mücadelede uzun bir yolları olduğunu belirterek, aralık toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı da dahil olmak üzere bütün seçeneklere açık olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artırırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Daralma beklentileri emtia fiyatlarını baskılıyor



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed’in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor. Analistler, bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte, Fed’in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor.

ECB’den aralıkta 75 baz puan bekleniyor

Avrupa’da enflasyon, para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarında Çin’de işlerin düzelmemesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da risk algısını artırıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtirken, aralık toplantısında bankanın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.