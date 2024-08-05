Küresel piyasalar tepetaklak! Euro, altın, dolar, borsa... İşte 'kara pazartesi'nin kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi.

Cuma gününü 10.473,47 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 423,93 puan ve yüzde 4,05 düşüşle 10.049,54 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 4,40, hizmet endeksi yüzde 3,66, teknoloji endeksi yüzde 5,31 ve mali endeks yüzde 4,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 142,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,3500 liradan, Euro 36,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

"kara pazartesi"nin kazandıranları

ABD'de zayıf iş gücü verilerinin ekonomide resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha yüksek faiz indirimleri beklentilerini artırmasının ardından Japon para birimi, dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/yen paritesi 142,20 seviyesini görerek şu sıralarda yüzde 2 artışla 143,3 seviyesinde işlem görüyor.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın para birimi son bir ayda dolara karşı yüzde 13 değer kazandı.

Fed'den faiz indiriminin beklentinin artması ve Yen'deki yükseliş dolara satış getirdi. Dolar endeksi, 102,9 seviyelerine gerilerken Euro/Dolar paritesi de 1,10'a dayandı.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,094 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,70 yükselişle 36,58'den işlem gördü.