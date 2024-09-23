Küresel piyasalarda PBOC coşkusu

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in geniş çaplı teşvik yapacağı beklentisi piyasalarda olumlu etki yaratırken, Asya hisselerini de yukarı taşıdı.

MSCI Asya Pasifik Çin, Hong Kong ve Güney Kore endeksleri öncülüğünde haftaya pozitif başlangıç yaptı.

'Bir parça politika desteği'

Bloomberg HT'nin haberine göre; Eastspring Investments’ın Asya hisse senedi portföy uzmanı Ken Wong “Bir parça politika desteği hisselere kesinlikle destek oluyor” sözleriyle hareketi yorumladı. Amerika ve Avrupa hisse vadelileri de haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Japonya’da resmi tatil olması sebebiyle Japon hisseleri ve ABD tahvillerinde işlem gerçekleşmedi. Dolar Endeksi 1.224 puan ile yatay seyrederken yen dolara karşı yüzde 0,3 değer kaybetti.

Çin'den teşvik sinyali

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in, iki finansal düzenleyici kuruluş başkanıyla toplantıya gidecek olması geniş çaplı teşvik beklentilerini yükseltti.

Toplantı duyurusunun hemen ardından banka 14-günlük ters repo faizini 10 baz puan indirerek yüzde 1,95’ten yüzde 1,85’e çekti.

Fed gevşemesinin de başlaması sonrası bu gelişmeler üzerine PBOC’nin faizleri indireceği beklentileri yükselirken Çin 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşüşle yüzde 2,03’e geriledi ve traderların daha fazla teşvik öngörülerini yansıttı.

Pinpoint Asset Management Başkanı ve Başekonomisti Zhiwei Zhang gelişmeleri “Gevşeme önlemlerinin büyük ihtimal eli kulağında” sözleriyle yorumlarken “PBOC’nin 7 günlük repo faizini ve önümüzdeki aylarda zorunlu karşılıkları da düşürmesini bekliyorum. Yarınki basın toplantısı politika duruşlarına ışık tutacak” dedi.