Küresel piyasalarda üçlü destek: Borsalar yönünü yukarı çevirdi

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Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceği beklentisi ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle pozitif seyrediyor.

Enerji fiyatlarının daha fazla yükselmemesi halinde Fed'in enflasyonu kontrol altına alma sürecinin kolaylaşabileceği beklentisi piyasalardaki iyimserliği destekliyor. Fed'in faiz kararının ardından verdiği mesajlar da para politikasına ilişkin belirsizliğin azalmasına katkı sağladı.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin riskler sürerken, bölgeden petrol sevkiyatında alternatif güzergahların kullanılabileceği beklentileri fiyatları aşağı çekti. Kasım vadeli Brent petrol yüzde 1,3 düşüşle 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94 seviyesinde bulunurken, altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 363 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Wall Street'te alımlar güçlendi

New York borsası dün yükselişle kapandı. Dow Jones yüzde 0,61, S&P 500 yüzde 1,14 ve Nasdaq yüzde 1,69 değer kazandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada 196 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı ise yaklaşık 6,40 dolara çıkarak rekor tazeledi.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa'da petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler borsaları destekledi.

İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,19, Almanya'da DAX yüzde 0,77, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,57 yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 3,75'te sabit tuttu. Dokuz üyeden 6'sı faizin değişmemesi, 3'ü ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ise ağustosta yüzde 3,2 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Japonya faizi 31 yılın zirvesine çıkardı

Asya piyasalarında da enerji fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla alımlar öne çıktı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Böylece faiz 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Banka, ekonomik ve finansal koşullara bağlı olarak faiz artışlarının devam edebileceği mesajını verdi. Kararın 7'ye karşı 2 oyla alınması ise bundan sonraki adımlara ilişkin belirsizliği artırdı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 157,2 seviyesinde seyrederken, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi yüzde 2,6, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,7 yükseldi.

Borsa İstanbul yüzde 2,95 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan kapandı.

Yurt içinde finansal piyasalara yönelik alınan tedbirler de yakından takip ediliyor. TCMB, likidite koşullarının izleneceğini ve gerekirse ek tedbir alınacağını açıklarken, SPK 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarına yönelik tedbirler aldı.

BDDK ise bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi hisselerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Analistler BIST 100'de 13.700 ve 13.800 puanı direnç, 13.400 ve 13.300 puanı destek olarak takip ediyor.