Küresel şirketler resesyon endişesiyle işten çıkarmalara devam ediyor

Amazon, Meta ve Twitter gibi firmalar geçen yıl binlerce çalışanını işten çıkarırken, diğer teknoloji şirketlerinin de istihdamı azaltmaya çalışması dikkati çekiyor.

ABD merkezli işverenler mart ayında, şubata kıyasla yüzde 15'lik artışla 89 bin 703 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Bu rakam, pandeminin başladığı 2020'den bu yana en yüksek ilk çeyrek rakam olarak kayıtlara geçti.

ABD'de otomotiv endüstrisi, geçen yıl 30 bin 912 kişiyle en çok işten çıkarma açıklayan ikinci sektör oldu. Sağlık sektörü şirketleri de aynı dönemde 30 bin 626 kişinin işten çıkarıldığı duyurusunu yaptı.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre teknoloji şirketleri tarafından sadece 2023'te yaklaşık 168 bin iş gücü azaltımı bildiriminde bulunuldu. ILO Araştırma Direktörü Richard Samans, "Küresel istihdam büyümesinin yavaşlaması, COVID-19 krizinde uğranılan kayıpların 2025'ten önce telafi edilmesini beklememeliyiz anlamına geliyor.

Üretkenlik büyümesindeki yavaşlama ise önemli bir sorun. Üretkenlik, satın alma gücü, ekolojik sürdürülebilirlik ve insan esenliği alanlarında karşılaştığımız birbiriyle ilişkili krizleri çözümlemede vazgeçilmez önem taşıyor” ifadelerini kullandı.