“Küresel şirketler üretim için Türkiye'yi tercih ediyor”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD’ın 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentiler Toplantısı'na katıldı Burada bir konuşma yapan Bolat, Türkiye'nin uluslararası arenada gücünü ve itibarını artıran önemli adımlar atıldığını, ekonomik kalkınma ve altyapı projeleri ile ülkenin çağdaş bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi. Bolat, ihracat ve sanayi alanında kaydedilen rekorlar ile sağlık ve eğitim alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi bölgesel bir güç merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Bolat, ihracatta 2023 hedefinin 255 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı gibi, 2023 yılında Türkiye'nin toplam mal ihracatı 255,8 milyar dolar olmuş ve bu Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 2024 yılı için malda 267 milyar dolar ve hizmetlerde de 110 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

“İhracatta dünyanın 8. büyük ülkesiyiz”

Ömer Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli gelişmeler ve başarılar kaydettiğini dile getirerek, "Savunma sanayi ihracatımız 2002'de yalnızca 248 milyon dolar iken, 2023 yılına geldiğimizde tam 21 kat artışla 5,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Türkiye artık savunma sanayi ihracatında dünyanın 8. büyük ülkesi haline geldi" dedi.

Türkiye'nin son 21 yılda ekonomik büyümesinin ivme kazandığına değinen Bolat, "Türkiye'nin stratejik konumu, Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunmaktadır. Küresel şirketler üretim, ihracat ve yönetim merkezi için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye, rekabet avantajına sahip olduğu farklı sektörlerde çok sayıda fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Her türlü desteği veriyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldiklerinden beri, üretim kapasitesi ve kalitesinin artmasına, bunun yanında, AR-GE ve inovasyona dayalı katma değerli ihracatın yükselmesine odaklandıklarını söyledi.

Artık, kendi otomobilini üreten, savaş gemisini inşa eden bir Türkiye olduğunu dile getiren Bolat, şöyle devam etti: "Ticaret Bakanlığı olarak, iş dünyamıza ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyoruz. KOBİ'lerimizden başlamak üzere her seviyede ihracatçımıza, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, yurt dış dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, adımına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, geçen yıl 17 milyar lira olan bakanlık bütçemiz vardı.

Mal ihracatına yönelik olarak firmalarımıza 2023 yılında 11,7 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında bakanlık bütçemiz 38 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 22 milyar lirasını başlangıç itibarıyla ihracatçımıza hibe desteği vereceğiz. Bunun 6,5 milyar lirası hizmetler sektörü, geri kalan 15,5 milyar liralık kısmı mal ihracatçıları için olacak." Bolat ayrıca aldıkları tedbirlerle stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacaklarını bildirdi.

“Elimizi taşın altına koymaya hazırız”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın geçmişten bugüne iç ticaret ve dış ticarete yaptığı katkılardan bahsederek, hep daha iyisini yapmaya çalışacaklarını vurguladı.

Asmalı “Türkiye Yüzyılı’nın adına yaraşır bir başlangıç yapması için her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi. MÜSİAD üyeleriyle yapılan yılsonu anketinin rakamlarını paylaşan üyelerinin ticari hacimleri, kâr oranları ve 24 farklı sorudan oluşan anketin yanıtlarıyla, Türkiye ekonomisi verilerinin eş değer olduğunu kaydetti.

Asmalı “Üyelerimize yönlendirdiğimiz ilk soru, 2023 yılında iç satışlarının önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiğiydi. Bu soruya anketimize katılan üyelerimizin yüzde 42,4’ü ‘arttı’ cevabını verirken, ‘azaldı’ cevabını verenlerin oranı yüzde 39,7’dir. Hatırlanacağı gibi 2023’ün ilk 9 ayına ilişkin yüzde 5,9’luk GSYİH büyümesinde iç tüketimin katkısı 10,5 puan olmuş, buna karşın 3’üncü çeyrekteki zayıflama dikkat çekmişti. Bu bağlamda ankete katılan üyelerimizin yüzde 42,4’ünün Türkiye ekonomisinin iç talep kaynaklı büyümesine destek verdiğini ifade edebiliriz” dedi.