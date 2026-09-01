Küresel yatırımcı yeniden yüksek faizin peşinde: Getiride iki ülke öne çıkıyor

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ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik hamlesi, küresel yatırımcıları yüksek getiri sağlayan piyasalara çekecek yeni bir sürecin kapısını araladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen ay uzun vadeli devlet tahvillerinin planlanan geri alımlarının iki katına çıkarılacağını açıklamış, kararın ardından dolar zayıflarken yüksek getirili para birimleri güç kazanmıştı. Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Robin Brooks'a göre bu ortam, gelişmekte olan piyasalara güçlü bir sermaye akışı getirebilir.

Gelişmekte olan piyasalara giriş arttı

TD Securities verilerine göre küresel gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarına girişler çarşamba günü sona eren haftada 967 milyon dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki haftaya göre yüzde 15 artışa işaret etti.

Brooks'a göre gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil getirilerini düşürmeye yönelik adımları carry trade işlemlerini yeniden cazip hale getirebilir. Çünkü borçlanma maliyetlerinin gerilemesi, yatırımcıların daha düşük faizle borçlanıp Türkiye ve Brezilya gibi daha yüksek getiri sunan ülkelere yönelmesini kolaylaştırıyor.

Türkiye ve Brezilya öne çıkıyor

Union Bancaire Privée Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Peter Kinsella'ya göre Türkiye ve Brezilya hem nominal hem de enflasyondan arındırılmış yüksek getiri sunmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37'de sabit tutarken yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesinde gerçekleşti.

Brezilya'da ise ağustos ortası itibarıyla politika faizi yüzde 14, yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde bulunuyor.

Dolar zayıfladı, gelişen ülke paraları yükseldi

ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım kararının ardından bazı gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. LSEG verilerine göre Güney Kore wonu dolar karşısında yüzde 2,83 yükselirken Brezilya realindeki artış yüzde 0,64, Güney Afrika randındaki yükseliş ise yüzde 0,59 oldu.

Kinsella, düşük piyasa oynaklığı ve genel olarak gerileyen enflasyonun carry trade için elverişli koşulları desteklediğini belirtti.

Kolombiya'da yüzde 20'lik yükseliş

Carry trade işlemlerinde dikkat çeken bir diğer ülke ise Kolombiya oldu. BNY Asya Pasifik Makro Stratejisti Wee Khoon Chong, Kolombiya'nın bu yıl carry trade yatırımcıları arasında oldukça popüler hale geldiğini söyledi. Kolombiya pesosu yıl başından bu yana yüzde 20 değer kazanırken ülkenin gösterge borsa endeksi COLCAP da benzer oranda yükseldi.

Asya aynı avantajı sunmuyor

Standard Chartered Baş Stratejisti Eric Robertson ise Asya para birimlerinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre düşük faiz oranları nedeniyle daha zayıf performans göstermeye devam edebileceğini düşünüyor.

Hindistan Merkez Bankasının yüzde 5,25'lik politika faizi, Asya'nın en yüksek oranlarından biri olmasına rağmen Brezilya'nın yüzde 14'lük faizinin oldukça altında kalıyor.

Brooks'a göre İran savaşı sırasında gelişmekte olan piyasalardan yaşanan güçlü sermaye çıkışları da düşünüldüğünde, dolar üzerinden finanse edilen yeni carry trade dalgası henüz başlangıç aşamasında olabilir.