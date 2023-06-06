“Kuşadası, Kalkan ve Kuzey Kıbrıs'ta yalı satışları patladı”

Küresel emlak şirketlerinin temsilcilerinin görüşlerini yazan gazete, bu üç noktada yalı ve deniz kenarı evlerin satışlarının uçuşa geçtiğini kaleme aldı. Türkiye’de şubesi olmayan eXp Realty’nin başkanı Michael Valdes, “Türkiye, uygun fiyatı, yüksek yaşam kalitesi ve gayrimenkul seçeneklerinin çeşitliliği ile yabancı alıcıları kendine çeken ülke” derken; Londra merkezli Spot Blue International’dan Julian Walker, “Pandemiden bu yana ülkenin herhangi bir yerinde yalı sahibi olmaya ilgi arttı ve bu noktalar Bodrum'a benzer bir yaşam tarzı sunuyor” yorumunu yapıp ekledi: “Son 3 yılda (bu 3 nok tada) satışlarımız yüzde 20- 25 arttı.”

Kuşadası’nda fiyatların 135 bin dolardan başladığına dikkat çeken gazete, “300 bin dolara 3 odalı bir ev; 1 milyon dolara villa alınıyor” diye yazdı. Kuşadası’nda yalı ya da deniz kenarı ev alanlar genelde Britanya, İrlanda, Belçika, Hollanda ve Ortadoğu ülkeleri vatandaşları… “Burada gerçekten kumlu plajlar yok” diyen Walker, Kalkan’ı İtalya'nın Amalfi Sahili’ne benzetiyor.