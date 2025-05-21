Kuveytli şirketin Kanal İstanbul güzergahındaki arsa yatırımı sahte imzayla ele geçirildi

Körfez ülkelerinde milyar dolarlık yatırımları bulunan Kuveytli Tamdeen Grup'un Türkiye’de kurduğu “Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret” adlı şirket sahte imzayla dolandırıcıların eline geçti.

Şirket, Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy’ün Dursunköy, Sazlıbosna, Baklalı ve Boyalık mahalleleri ile Başakşehir’in Şamlar Mahallesi’nde toplam 164 bin 446 metrekare büyüklüğünde arsalar satın almıştı.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayınlandı

Kahraman K., 2025 yılı Nisan ayında, şirketin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq’un imzalarını taklit ederek sahte bir yönetim kurulu kararı ve karar defteri düzenledi. Bu belgeleri noterde tasdik ettiren Kahraman K., şirketin mülkiyetini usulsüz şekilde kendi üzerine geçirdi.

Şirketin yönetim kurulundaki bu önemli değişiklik Ticaret Sicil Gazetesi’nde de yayınlandı.

Dolandırıcılık satış süreci başlatılınca fark edildi

Patronlar Dünyası'ndan Eyüp Serbest'in haberine göre, Shurak Al Ajdad’a ait arsaların birinin satış süreci başlatılmak istenince dolandırıcılık fark edildi. Türkiye’deki yetkililer durumu Kuveytli şirket sahiplerine iletti.

Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq, avukatları aracılığıyla Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak şirketlerinin dolandırıcılık yoluyla ele geçirildiğini belirtti. Mahkemeden, şirkete ait tüm mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ettiler.

Mahkeme, ilgili tapu müdürlüklerine yazı göndererek şirketin taşınmazlarına “satılamaz” kaydı koydu.

Ayrıca şirkete kayyum atanmasına ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatılmasına karar verildi.