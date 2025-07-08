Kylie Jenner'ın TikTok'ta APR Corp. tarafından üretilen yüz temizleme cihazı Booster Pro'yla 15 saniyelik bir video paylaşması şirketin ve CEO Kim Byung Hoon'un kaderini değiştirdi.

Milyonlarca kez izlenen videonun ardından şirketin hisseleri sert yükselirken CEO Hoon ise Güney Kore’nin en yeni milyarderi oldu.

Şirketin yüz bakım cihazı "Booster Pro" için hazırlanan ve Kylie Jenner’ın yer aldığı TikTok videosu milyonlarca kişiye ulaşarak APR'nin küresel bilinirliğini katladı.

Videonun ardından bir zamanlar bilinmeyen Seul merkezli bir girişim olan ve şu anda K-beauty patlamasının merkezinde yer alan üreticisi APR Corp.'un serveti de arttı.

APR'nin Finans Direktörü Shin Jae Ha, Bloomberg News'e verdiği röportajda, Kim'in bu ürün serisini kişisel olarak tanıttığını ve APR'nin yüz cihazını her gün 30 dakika kullandığını söyledi.

Hisseleri yüzde 200 arttı, kurucu milyarder oldu

Bu rüzgârla APR hisseleri yıl başından bu yana yüzde 200 artarken, şirketin piyasa değeri 4 milyar doları aştı.

Geçen yıl halka açılan APR, 4 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle Güney Kore'nin en büyük ikinci halka açık güzellik şirketi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, APR’nin kurucusu ve CEO’su 36 yaşındaki Kim Byung Hoon’un şirketteki yüzde 31’lik hissesi şu anda yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde bulunuyor.

K-beauty'nin yükselişi

K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle dünya çapında artan Kore ilgisi, güzellik sektörüne de sıçradı.

Influencerların desteği, Güney Kore'nin hızla büyüyen güzellik ihracatının genel adı olan K-beauty'nin artan popülaritesini yansıtıyor.

Bir zamanlar yalnızca Z kuşağı ve Asyalı Amerikalılar tarafından bilinen ürünler, artık ABD’de ana akıma ulaşmış durumda. ABD’de Kore güzellik ürünleri satışları geçen yıl yüzde 56 artarak 1,9 milyar dolara çıktı.

Şirket, Hailey Bieber'ın 2023'ün sonlarında herhangi bir iş birliği olmaksızın bir jel maskesini paylaştığını söyledi. Bu organik ilgi, 2024'te Kylie ve Kendall Jenner ile Khloe Kardashian'ın yer aldığı APR'nin küresel kampanyalarının önünü açtı.

İhracatta en büyük pay ABD'nin, vergi riski bulunyor!

Çin, Güney Kore'nin en büyük güzellik ihracat pazarı olmaya devam ediyor, ancak fark azalıyor. Çin'in ithalatı yavaşlarken, ABD artık daha hızlı büyüyor.

APR'nin gelirinin yüzde 70'inden fazlası artık yurt dışı pazarlardan geliyor ve ABD en büyük paya sahip ülke konumunda bulunuyor.

Şirket şu anda ABD’ye ithal edilen ürünlerde yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Ancak Donal Trump'ın gümrük vergisi tarifeleri şirket için risk unsuru oluşturuyor. ABD’nin ithalat politikalarında yaşanabilecek bir sıkılaşmanın büyümeyi sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye yolladığı tarife mektubunda; 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.