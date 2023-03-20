Lagarde: Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörü dirençli
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada bankacılık sektöründeki son gelişmeleri yorumladı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde küresel bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantıya atıfta bulunarak Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörünün dirençli olduğunu söyledi.
AMB'nin yaşananları yakından takip ettiklerini belirten Lagarde İsviçreli yetkililerin son attıkları adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Lagarde "Piyasadaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazırız. Bankacılık sektörümüz güçlü sermayesi ve likidite pozisyonuyla dirençli. AMB'nin politika araçları da gerektiğinde finansal sistemi destekleyecek likiditeyi sağlayacak durumda." ifadelerini kullandı.
Enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını öngören Lagarde bankanın faiz adımlarının verilere bağlı olacağını belirtti.