Lagarde uyardı: Enflasyon etkisi her yerde hissediliyor

Savaşın fiyat baskılarını artırmasının ardından geçen hafta 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına giden AMB, temmuz toplantısında da artışa gidebilir.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, İran'daki savaş sona erse de fiyatların daha uzun süre yüksek kalacağını belirtirken borçlanma maliyetlerindeki artışların ekonomiye etkileri endişelendiriyor.

AMB Başkanı Lagarde de enflasyonun dolaylı etkilerinin son haftalarda hemen hemen her yerde görülmeye başaldığını belirtti.

ABD ve İran'ın anlaşmaya vardıklarını açıklamasından birkaç saat sonra konuşan Lagarde, "Bu haber önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle ve bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla teyit edilirse, bu iyi bir haber olur ve bunu ancak memnuniyetle karşılayabiliriz, özellikle de bu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve mayınların temizlenmesi anlamına geliyorsa" dedi.

"Enflasyon bir kez kontrolden çıkarsa..."

Öte yandan alınan ekonomik önlemlerin büyümeyi öldüreceği yönündeki eleştirilere işaret eden Lagarde, "Enflasyon uyanırsa onu durdurmak zorundayım çünkü enflasyon bir kez kontrolden çıkarsa, onu tekrar kontrol altına almak çok daha zor ve maliyetli olacaktır. Uzun vadeli enflasyon durumu ne tüketiciler ne de işletmeler için kabul edilebilir değil ve bu durumda görevimi yerine getirmemiş olurum" dedi.