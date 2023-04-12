Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 5,8 azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, mart ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 43 milyon 309 bin ton olarak gerçekleşirken, konteyner miktarı ise yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 6 bin TEU oldu. Bu yılın mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 43 milyon 309 bin ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azalarak 135 milyon 349 bin ton oldu. Dış ticaret taşımaları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 31 milyon 908 bin tona geriledi. Deniz yolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 7,7 azalarak 6 milyon 158 bin ton oldu. Aynı ayda kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 232 bin ton ile yüzde 2,6 azaldı.

En fazla yük Kocaeli Liman Başkanlığı’nda elleçlendi

Söz konusu ayda en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 191 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’nda gerçekleşirken, bunu 6 milyon 737 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, 5 milyon 24 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi 275 bin 32 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti. Bu liman başkanlığını, 172 bin 140 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 163 bin 22 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Martta limanlarda 6 milyon 84 bin ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 40'lık dolu konteyner, 1 milyon 189 bin 859 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento olarak kayıtlara geçti.

Deniz yolu ile en fazla ithal edilen yük cinsinin ise hurda demir olduğu kaydedildi. Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 292 bin ton ile İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 275 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Limanlarda elleçlenen sıvı dökme yük miktarında yüzde 1,1 artış gerçekleşti.