Limkon, Adana’da 200 milyon TL’lik yeni tesis yatırımı için temel attı

Toplam 200 milyon TL yatırım ile 6 ay içinde hayata geçecek yeni tesis ile birlikte bölgede çoğunluğu kadın olmak üzere 5 bin yeni çiftçiye sözleşmeli iş imkânı sağlanacak. Ayrıca domates üretimindeki ekilebilir alan 7 bin dekara yükselecek.

Limkon’un yeni yatırımı ile ilgili temel atma töreninde konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir şunları söyledi;

“Limak Şirketler Grubu olarak kurulduğumuz günden bugüne, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde yaptığımız gibi gıda sektöründe de; ülkemiz, milletimiz, çevremiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamayı ve daha yüksek katma değer yaratmayı kendimize misyon edindik.

‘Sıfır atık’ prensibi ile hareket ettiğimiz fabrikamızda, çevre ile ilgili bütün önlemleri standartlara uygun şekilde aldığımızı da özellikle belirtmek istiyorum.

Yapmakta olduğumuz yeni yatırımla birlikte, uzun zamandır birlikte çalıştığımız çiftçiler için daha sürdürülebilir bir iş imkânı yaratmayı ve bu ekosistem ile ihracattaki pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırmayı amaçlamaktayız”.

Törende Limkon’un kendi enerjisini üretmek için çatıya kurulan 1.8 MW’lık güneş panellerinin de açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapıldı.

Yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olan ve yıllık 2.8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek güneş panelleri, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak.