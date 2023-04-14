LIXIL Çevre Stratejisi’nin kapsamını genişletti

Yenilenen strateji de iklim değişikliği, suyun sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonominin gerçekleşmesi gibi çevresel sorunlar ele alınıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan LIXIL Başkanı ve CEO’su Kinya Seto, “Hedef odaklı bir kuruluş olarak, pozitif etki yarattığımızdan emin olmak ve uzun vadede işimizi daha da güçlü hale getirmek için ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) faaliyetlerini ve taahhütlerini temel iş stratejimize dahil ediyoruz. Yenilenen çevre stratejimizin ana yaklaşımı bize, işimizi yaparken önemli çevresel taahhütlerle uyumlu olma, aynı zamanda yeni fırsatları yakalama ve riski yönetebilme olanağı sunuyor” dedi.

Konutlardaki enerji tasarrufunu artırmaya odaklanan LIXIL, Mart 2019’da biten mali yıl baz alarak, Mart 2031’e kadarki dönemde operasyonlardaki karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefi yüzde 30’dan yüzde 50.4’e yükseltti. Değer zincirindeki karbon emisyonlarının azaltılmasında ise yüzde 15 olan hedefi de yüzde 30’a çıkardı. Ayrıca, 2031 yılının sonuna kadar Japonya’da, su kullanım verimliliğinin de yüzde 20 artacağını açıkladı.

LIXIL, sahip olduğu su tasarruflu tuvalet ve musluk ürünleri ve akıllı su kontrolörleri sayesinde, dünya çapında 2025 mali yıl sonuna kadar su tüketimini yılda toplam 2 milyar metreküp azaltmayı amaçlarken, 2026 yılına kadar da operasyonlardan kaynaklanan atıkların yüzde 90'ının geri dönüştürülmesi ve verimliliğini artıracak.