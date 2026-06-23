LME bakır fiyatları Fed faiz artırımı beklentisiyle geriliyor

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Londra Metal Borsası (LME) üzerinde işlem gören üç aylık bakır sözleşmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanabilecek olası faiz artırımlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleriyle yüzde 0,51 değer kaybederek metrik ton başına 13 bin 580 dolar seviyesine geriledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin dün tamamlanmasının ardından piyasalarda risk iştahı yeniden fiyatlanıyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bünyesinde en çok işlem gören bakır sözleşmesi ise yüzde 0,61 düşüşle ton başına 104 bin 60 yuan (15 bin 353 dolar) seviyesine indi. Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki sıkı duruş ve yapışkan enflasyon dinamikleri, piyasa katılımcılarının bu yıl için ek faiz artırımı tahminlerini güçlendirdi.

LME bakır fiyatları, Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerin küresel dolar likiditesini daraltacağı ve borçlanma maliyetlerini yükselteceği endişesiyle baskılanmaktadır. Bu durum, ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak büyüme duyarlılığı yüksek endüstriyel metallere olan talebi düşürmekte ve varlık fiyatlarını aşağı çekmektedir.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin rafine bakır üretimi yıllık bazda yüzde 2,2 oranında artarak 1 milyon 260 bin ton seviyesine ulaştı. ING analistleri, yüksek sülfürik asit yan ürün fiyatlarının izabe tesislerinin kar marjlarını desteklediğini ve daha güçlü işletme oranlarını teşvik ettiğini bildirdi.

Çin rafine bakır üretimi ve alüminyum pazarındaki gelişmeler

Alüminyum cephesinde, LME üzerinde yüzde 1,38 ve SHFE üzerinde yüzde 0,94 oranında düşüş kaydedildi. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintilerinden kaynaklanan daralmalar ile Çin'in artan üretimi arasındaki dengeyi izliyor. ABD'nin İran politikaları bölgesel üretimi savaş öncesi seviyelerin oldukça altında tutuyor.

Buna rağmen, Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre küresel birincil alüminyum üretimi mayıs ayında yıllık yüzde 3,5 artışla 6 milyon 200 bin tona yükseldi. Çin'in işlenmemiş metale kıyasla vergi avantajı nedeniyle yurtdışına gönderimde giderek daha fazla kullandığı alüminyum bükülü tel ihracatı, nisan ayına kıyasla üç kattan fazla artarak 50 bin 224 ton olarak kaydedildi. ING analistleri, artan üretime rağmen alüminyum piyasasının bu yıl açık vermesinin beklendiğini aktardı.