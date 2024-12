LNG ihracatında son 9 yılın en düşük artışı: Yüksek fiyat riski kapıda!

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, 2024 yılında yalnızca yüzde 0,4 oranında artarak yaklaşık 414 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu oran, 2015'ten bu yana en düşük büyüme hızı olarak kaydedilirken uzmanlar, yeni arzın gecikmesi nedeniyle yüksek fiyat baskısının devam edebileceğini belirtiyor.

Gecikmeler ve yaptırımlar piyasayı etkiledi

Kpler tarafından derlenen verilere göre, ABD projelerindeki gecikmeler ve Rusya'nın yeni LNG tesisine yönelik yaptırımlar, piyasaya yeni arzın girmesini engelledi. Venture Global LNG Inc.'in Plaquemines tesisi ilk sevkiyatını geçtiğimiz hafta gerçekleştirirken, Cheniere Energy Inc.'in Corpus Christi tesisi genişlemesinin ilk aşamasından üretime başladı. Ancak bu projeler, genel piyasa üzerindeki arz sıkışıklığını kısa vadede hafifletemedi.

2025’te rahatlama bekleniyor

Uzmanlar, 2025 yılında ABD'deki yeni projeler ve Kanada'da devreye alınacak bir tesisin piyasada rahatlama sağlayabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, küresel talebin güçlü kalması durumunda fiyat baskılarının sürmesi bekleniyor.

ABD ve Çin lider konumda

Kpler verilerine göre, ABD 2024 yılında 87 milyon tonluk LNG sevkiyatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Çin ise bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla 78 milyon tonun üzerinde LNG ithal ederek üst üste ikinci yıl da en büyük alıcı unvanını korudu.