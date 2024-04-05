MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte tarihler...

Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona eriyor. Arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi'nin idari izin sayılması ile 5 Nisan Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak olan bayram tatil 9 gün oldu.

Milyonlar, emekli ve memur maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, nisan ayı memur maaşları ön tarihe çekilir mi? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman hesaplara geçecek?

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Memur maaşları nisan ayında zamanında ödenecek. Konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre, memur maaşları 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecek.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay hesaplara aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi ve aylık ödemeleri öne çekilmişti. Ancak bu yıl SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda aylık ödemelerinin normal zamanda hesaplara geçmesi bekleniyor.

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı. Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.