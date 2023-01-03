Maçkolik halka arz oluyor

Maçkolik hisselerinin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olarak kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonunun halka arz ile satış yaptığı ilk işlem olma özelliğini taşıyor. İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, "Bugüne kadar nitelikli yatırımcılar, büyüme potansiyeli olan teknoloji ve yeni ekonomi şirketlerine girişim sermayesi fonları vasıtasıyla paydaş olabiliyordu. Artık halka arza katılan tüm bireysel yatırımcılar da bu şirketlere ortak olma imkanına kavuşuyor" dedi.

Global Yatırım Holding'in yüzde 66,6 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye ve Fransa’nın önde gelen teknoloji ve dijital spor medyasının lider grubu Maçkolik'te sahip olduğu yüzde 34 oranındaki payı halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Fonun sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisse senetleri, 38 TL sabit fiyat ve talep toplama yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum tarafında halka arz edilecek. #MACKO koduyla gerçekleştirilecek olan halka arz, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” metoduyla yapılacak.

İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu Maçkolik hisselerinin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olarak kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonunun halka arz ile satış yaptığı ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Halka açıklık oranı yüzde 34

Halka arz sonrası Maçkolik’in halka açıklık oranı yüzde 34 olurken, İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun söz konusu halka arzdan 323 milyon TL hasılat elde etmesi bekleniyor. Söz konusu hasılat, İPY’nin kurucusu olduğu fona ait performans ücreti dahil giderler düşüldükten sonra aralarında emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, tamamlayıcı emeklilik kurumları ve nitelikli bireysel yatırımcıların bulunduğu 43 yatırımcıya hisseleri oranında ödenecek.

"Bu halka arz Türkiye sermaye piyasaları için yeni bir mihenk taşı"

Maçkolik'in halka arzının Türkiye sermaye piyasaları için yeni bir mihenk taşı olacağını vurgulayan İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, "Bugüne kadar

ni telikli yatırımcılar, büyüme potansiyeli olan teknoloji ve yeni ekonomi şirketlerine girişim sermayesi fonları vasıtasıyla paydaş olabiliyordu. Artık halka arza katılan tüm bireysel yatırımcılar da bu şirketlere ortak olma imkanına kavuşuyor" dedi.

2007 yılında kurulan, 2020 yılında gerçekleşen Actus Portföy birleşmesi sonrası Global Yatırım Holding iştiraki haline dönüşen İstanbul Portföy Yönetimi, 46 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü, yerli ve yabancı yatırımcı tabanı ile Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük bağımsız portföy yönetimi şirketi.

175 ülkenin, 1.500 liginden canlı sonuçlar

Türkiye’de 12 milyon, Fransa’da 7,4 milyon kullanıcıya sahip en büyük canlı skor ve spor data portalı olan Maçkolik + Match en Direct (MED)’in toplam aylık aktif kullanıcı sayısı ortalama 7,1 milyon. Aylık ortalama 7 milyar sayfası görüntülenen Maçkolik aynı zamanda 1 milyonu aşan instagram takipçisi ile sosyal medyada da lider konumda. 175 ülkenin, 1.500 ligini kapsayan ve 14 dilde yayında olan uygulama, her hafta sonu ortalama 2.500 canlı maçın datasını paylaşılıyor.