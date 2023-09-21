Simit Sarayı halka arzı başladı: Kaç lot verecek?
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (Simit Sarayı) halka arz oldu. Halk arz tarihleri 21-22 Eylül 2023 olarak açıklandı. Bugün talep toplamaya başlayan Simit Sarayı kaç lot verecek? İşte detayları...
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (Simit Sarayı) halka arz edilecek. Halk arz tarihleri 21-22 Eylül 2023 olarak açıklandı.
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin mevcut sermayesi 110.300.00, yeni sermaye 185.300.000 olarak yer adı. Satış fiyatı ise 10.24 olarak açıklandı. ) 1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. DMR Unlu Mamuller’de 75 milyon adet lot dağıtılacak.
Simit Sarayı kaç lot verecek?
900 bin katılımcı-45 Lot (460 TL)
1.3 Milyon katılımcı-32 Lot (327 TL)
1.7 Milyon katılımcı-24 Lot (245 TL)
2.1 Milyon katılımcı-20 Lot (204 TL)
2.5 Milyon katılımcı-17 Lot (174 TL)
2.9 Milyon katılımcı-14 Lot(143 TL)
3.3 Milyon katılımcı-13 Lot(133 TL)
3.7 Milyon katılımcı-11 Lot (112 TL)