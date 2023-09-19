Adra GYO'nun halka arzı sonuçlandı: Ne zaman borsada işlem görecek?
14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplayan Adra Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları belli oldu. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı. Adra GYO'nun Borsa İstanbul'da 20 Eylül Çarşamba işlem görmeye başlayacak.
Haber Merkezi
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14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplayan Adra Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları belli oldu. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.
Adra GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Adra GYO'nun Borsa İstanbul'da ne zaman işlem göreceği belli oldu. ADGYO'nun 20 Eylül Çarşamba işlem görecek.
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