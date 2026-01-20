Madenciler devlet yardımlarında revize istiyor

Özlem SARSIN - İZMİR

Düzenlenen basın top­lantısında konuşan Alimoğlu, her yeni genelgenin sektöre yeni bir yük getirdiğini ve hepsine katlan­dıklarını söyleyerek, ayrıca yeni teşvik yasasında fabrika ile genel merkezin aynı ilde olması zorun­luluğunun sektörde sıkıntılar ya­ratacağını ifade etti. Alimoğlu, “80 senelik firmayız Afyon’da Muğ­la’da Denizli’de ocaklarımız var. Her birine fabrika kuracak halimiz yok. Yetkililerle temas halindeyiz. Bir karar alınmış döndürmek çok zor ama ikna etmeye çalışıyoruz. Kur baskısı, maliyetler bizleri zor­luyor. Kapanan fabrikalarımız var. Ocaklar da kapatılıyor. Çalışan ya­bancı işçilerin hemen ülkeyi terk etmesi isteniyor. Acı bir durum. 25 insan çalıştıran ve çoğu yabancı iş­çiye sahip olan küçük firmalarımız çok zor durumda. Yabancı işçi ça­lıştıran ve bu nedenle hapis cezası alan iş insanları var. Maalesef böy­le bir durum da var sektörümüzde” bilgisini paylaştı.

“Yatırımlarda Devlet Yardım­ları Hakkında Karar” kapsamın­da, merkezi farklı bir ilde olan ocak veya üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi, üretim kapasitesini ve istihdamı olumsuz etkilediğinin altını çizen Alimoğlu, “Maden sektörüne yöne­lik olumsuz algı, yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflatmaktadır. Bu nedenle, sektörümüzün doğru bil­gilerle tanıtılması ve imajının güç­lendirilmesi büyük önem taşımak­tadır” diye konuştu.

Pandeminin etkilerinin hisse­dildiği, döviz artışın enflasyon ra­kamlarının gerisinde kaldığı ve re­kabetçilikte zorlanılan bir dönem yaşandığını dile getiren Alimoğlu, “Buna karşın 2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olarak devraldığı­mız ihracat rakamını 1 milyar 380 milyon dolara çıkarmayı başardık” dedi.