Madenciler devlet yardımlarında revize istiyor
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2026 yılında ihracatı 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, 2030 yılında ise 2 milyar doları aşmayı amaçladıklarını kaydetti.
Özlem SARSIN - İZMİR
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimoğlu, her yeni genelgenin sektöre yeni bir yük getirdiğini ve hepsine katlandıklarını söyleyerek, ayrıca yeni teşvik yasasında fabrika ile genel merkezin aynı ilde olması zorunluluğunun sektörde sıkıntılar yaratacağını ifade etti. Alimoğlu, “80 senelik firmayız Afyon’da Muğla’da Denizli’de ocaklarımız var. Her birine fabrika kuracak halimiz yok. Yetkililerle temas halindeyiz. Bir karar alınmış döndürmek çok zor ama ikna etmeye çalışıyoruz. Kur baskısı, maliyetler bizleri zorluyor. Kapanan fabrikalarımız var. Ocaklar da kapatılıyor. Çalışan yabancı işçilerin hemen ülkeyi terk etmesi isteniyor. Acı bir durum. 25 insan çalıştıran ve çoğu yabancı işçiye sahip olan küçük firmalarımız çok zor durumda. Yabancı işçi çalıştıran ve bu nedenle hapis cezası alan iş insanları var. Maalesef böyle bir durum da var sektörümüzde” bilgisini paylaştı.
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında, merkezi farklı bir ilde olan ocak veya üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi, üretim kapasitesini ve istihdamı olumsuz etkilediğinin altını çizen Alimoğlu, “Maden sektörüne yönelik olumsuz algı, yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflatmaktadır. Bu nedenle, sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Pandeminin etkilerinin hissedildiği, döviz artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığı ve rekabetçilikte zorlanılan bir dönem yaşandığını dile getiren Alimoğlu, “Buna karşın 2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olarak devraldığımız ihracat rakamını 1 milyar 380 milyon dolara çıkarmayı başardık” dedi.