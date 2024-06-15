Madeni 5 liralar bayram sonrası piyasaya çıkıyor (Madeni 5 TL özellikleri neler, nerede bulunur?)

Yüksek enflasyon nedeniyle 500 lira ve 1000 liralık kağıt banknot talebi dillendirilirken, küçük miktardaki madeni paralar da işlevsiz kalmaya başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı.

Madeni 5 TL'nin özellikleri neler, üzerinde ne var?

100'üncü yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.

5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

Madeni 5 TL'den kaç adet basılacak?

Hürriyet'ten Osman Yenilmez'in haberine göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor. Geçen yıl 100'üncü yıl logosuyla basılan hatıra parası 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.

Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkacak?

Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

Madeni 5 TL nereden alınabilir?

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.