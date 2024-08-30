Mahfi Eğilmez faizdeki çelişkiye vurgu yaptı, slumpflasyon tehlikesine dikkat çekti

Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik durumuna ilişkin tespit ve değerlendirmeleri yakından izlenen iktisatçı ve esik bürokrat Dr. Mahfi Eğilmez, faizdeki çelişkiye ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

Gerçek enflasyonun açılananın yaklaşık bir kat üzerinde olduğunu, mevduat faizlerinin ise enflayonun 10-15 puan altında olduğunu ifade eden Mahfi Eğilmez, kurun da fazla hareket etmediğini belirterek ortaya çıkan tabloya dair şu tespiti paylaştı:

* Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler üç ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8 - 10 döviz faizi kazanmış oluyorlar.

'Ekonomi slumpflasyona girebilir'

Mahfi Hoca, bu tabloda faizin artırılması halinde karşı karşıya kalınacak tabloyu ise şöyle anlattı:

* Dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor. Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona girebilir.

"Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez" diyen Çin atasözüne de atıf yapan Mahfi Eğilmez, eylül, ekim gibi iki puan faiz indirimi önerdiğini hatırlatarak değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* Gidişe bakarak o zaman karar vermek lazım. Bu konudaki kesin düşüncemi eylül enflasyonunu ve ikinci çeyrek büyüme verisini görünce açıklayacağım.