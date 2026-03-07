Mahfi Eğilmez'den Türkiye'ye petrol uyarısı: Enflasyon yükselecek, bütçe açığı artacak

İran’a yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan boğazın kapanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 93 doları geçti. Bu gelişme, enerji arzında daralma ve fiyatlarda yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu gelişmenin Türkiye ekonomisine olası etkilerine dikkat çekti.

Eğilmez, önümüzdeki dönemde cari dengenin giderek bozulacağını, enflasyonun yükseleceğini, bütçe açıklarının artacağını ve büyümenin düşeceğini belirtti. 2025 yılının ekonomik açıdan kötü geçtiğini hatırlatan Eğilmez, “Ne yazık ki gelen gideni aratacak” ifadelerini kullandı.