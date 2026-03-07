Mahfi Eğilmez'den Türkiye'ye petrol uyarısı: Enflasyon yükselecek, bütçe açığı artacak
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 93 doları geçti. Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu gelişmenin Türkiye ekonomisine olası etkilerine dikkat çekti.
İran’a yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan boğazın kapanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 93 doları geçti. Bu gelişme, enerji arzında daralma ve fiyatlarda yükseliş beklentilerini güçlendirdi.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu gelişmenin Türkiye ekonomisine olası etkilerine dikkat çekti.
Eğilmez, önümüzdeki dönemde cari dengenin giderek bozulacağını, enflasyonun yükseleceğini, bütçe açıklarının artacağını ve büyümenin düşeceğini belirtti. 2025 yılının ekonomik açıdan kötü geçtiğini hatırlatan Eğilmez, “Ne yazık ki gelen gideni aratacak” ifadelerini kullandı.
Brent petrolün varil fiyatı 93 doları geçti.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 7, 2026
Önümüzdeki dönem cari dengenin giderek bozulduğu, enflasyonun yükseldiği, bütçe açıklarının arttığı, büyümenin düştüğü bir dönem olacak.
2025 kötü bir yıldı. Ne yazık ki gelen gideni aratacak.