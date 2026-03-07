38 yıllık spor perakende devinden mağaza kapatma kararı

1986 yılında kurulan Sportsman’s Warehouse, ABD’de avcılık, balıkçılık, kamp ve outdoor ekipmanları satan büyük perakende zincirlerinden biri olarak biliniyor. Şirketin ülke genelinde 32 eyalette yaklaşık 146 mağazası bulunuyor.

Ancak şirket son dönemde bazı mağazalarını kapatma planlarını gündeme aldı. Yapılan açıklamalara göre performansı düşük ve kârlılığı zayıf olan bazı mağazalar kapatılabilir. Bu adım, şirketin operasyonlarını yeniden yapılandırma ve maliyetleri kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Satışlar sürse de sektör baskı altında

Şirketin açıkladığı finansal verilere göre son çeyrekte net satışlar yaklaşık 334,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2026 mali yılı için toplam satışların ise yaklaşık 1,2 milyar dolar olması bekleniyor.

Bu rakamlar sınırlı da olsa büyümeye işaret etse de analistlerin önemli bir bölümü şirket hisseleri için temkinli bir görünüm çiziyor. Piyasa değerlendirmelerinde hisseler için “güçlü satış” tavsiyesi veren analistler bulunuyor.

Spor perakendesinde geniş çaplı dönüşüm

Sportsman’s Warehouse’ın mağaza kapatma planı sektördeki daha geniş bir dönüşümün parçası olarak görülüyor. Son yıllarda birçok spor ve outdoor perakendecisi benzer kararlar aldı.

Bob’s Stores, Next Adventure ve Moosejaw gibi markalar faaliyetlerini sonlandırırken, Eastern Mountain Sports birçok mağazasını kapattı. Eddie Bauer ise ABD ve Kanada’daki fiziksel mağazalarını kapatma sürecine girdi.