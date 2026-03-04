İflastan çıktı ama yeni şubelerini kapatıyor

Restoran zincirlerinde iflas koruması genellikle şirketlere mali açıdan nefes alma imkânı sağlasa da temel iş sorunlarını ortadan kaldırmıyor. Bu durumun son örneklerinden biri de ABD’de kanat, burger ve bar konseptiyle bilinen Hooters oldu.

Şirket, 31 Mart 2025’te iflas koruması başvurusunda bulundu. Yaklaşık 376 milyon dolar borç yükü nedeniyle alınan bu karar, şirketin faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmasını hedefliyordu.

İflas süreci boyunca restoranlar açık kalırken şirketin planı, zincirin tamamen kapanması yerine markayı yaşatarak yeniden yapılandırma sürecini tamamlamaktı.

Büyük bölümü franchise grubuna devredildi

Yeniden yapılanma planı kapsamında şirketin işlettiği yaklaşık 151 restoranın sahipliği, franchise işletmecilerinden oluşan bir yatırımcı grubuna devredildi. Bu grubun içinde markanın kurucularıyla bağlantılı isimler de yer aldı.

Ancak süreç boyunca şirket, performansı düşük olan birçok restoranını kapatmak zorunda kaldı. 2025 yılı içinde ABD genelinde 12 eyalette 30’dan fazla restoran kapatıldı.

Kapanmalar iflas sonrası da devam ediyor

Hooters, iflas sürecinden çıkmasına rağmen şube kapatma kararlarını sürdürdü. Bu kapsamda son dönemde kapatılan bazı restoranlar şöyle sıralandı:

Wethersfield, Connecticut: Eyaletteki Hooters varlığı 33 yıl sonra sona erdi.

Farmingdale, New York: Long Island’daki son Hooters restoranı kapatıldı.

Fresh Meadows, Queens: New York City’deki son Hooters şubesi faaliyetini durdurdu.

Mishawaka, Indiana: Mart 2026 itibarıyla kapatılacağı açıklandı.

Uzmanlara göre düşük performans gösteren restoranların kapatılması, markanın genel sağlığını korumak için gerekli bir adım olarak görülüyor.

İş modelinde değişim planlanıyor

Şirket yöneticileri, Hooters markasını yeniden güçlendirmek için iş modelinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Kurucular, markanın geçmişte daha aile dostu bir restoran konsepti olduğunu ve bu çizgiye geri dönülmesi gerektiğini savunuyor.

Yeni sahipler, zincirin uzun vadede tamamen franchise modeline dayalı bir yapıya geçerek maliyetleri düşürmeyi ve markayı yeniden büyütmeyi hedefliyor. Buna rağmen artan maliyetler, tüketici harcamalarındaki düşüş ve restoran sektöründeki rekabet, şirket için zorlu bir süreç oluşturmaya devam ediyor.