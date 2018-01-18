'Maketten satış' mağduriyetine yeni önlem

18 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak olan bina tamamlama sigortasının uygulanmaya başladığını duyurdu.

Maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda tüketiciler mağduriyet yaşıyorlardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bina tamamlama sigortasına ilişkin genel şartların 16 Mart 2015'te yürürlüğe girdiği, ancak sigorta ürününden ziyade banka ürününe benzemesi nedeniyle ürünün hazırlık ve uygulamaya girme sürecinin beklenenden daha uzun zaman aldığı belirtildi.

Yapılan girişimler neticesinde bina tamamlama sigortasının sektör tarafından uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bina tamamlama sigortasının ön ödemeli konut ve devre tatil sektöründe oluşan güven sorununu ortadan kaldıracağı, ayrıca konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği düşünülüyor" denildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 6502 sayılı"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde yapılan düzenlemeler, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sigortası yaptırmak veya yönetmelikte sayılan diğer teminat ve şartları sağlamak yükümlülüğü getiriyor.

Kaynak: Reuters