Malatya kayısısında rekor ihracat!

Malatya dünya kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer alırken, bu yıl ağustos ayında 7 bin ton kuru kayısı ve 430 tonun üzerinde kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracattan da yaklaşık 38 milyon dolar gelir elde edildi.

36 milyon dolarlık gelir

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremine rağmen kayısı Malatya ekonomisine en fazla katma değer sağlayan ürün olurken, eylül ayı itibarıyla ihracat devam ediyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “Yakın zamanda ilimizdeki kayısı hasadı sona erdi. Üretici ürünlerini depolara kaldırırken, bizler de 1 Ağustos itibarıyla yoğun bir ihracata başladık. Ağustos ayında geçen yılın üzerinde çıkarak önemli bir miktarda ihracat gerçekleştirdik. Toplamda 7 bin tonun üzerinde bir ihracatla 36 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş olduk.“ dedi.

Yüksek getirisine rağmen sektörde işgücü sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Özcan, “Ağustos ayında 430 tonun üzerinde kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek 1 milyon 140 bin dolar gelir elde ettik. Kayısı çekirdeğinin rakibi bademde fiyatların uygun olmasına rağmen yoğun bir şekilde ihracatı devam ettiriyoruz. Hedefimiz 5 bin ton ihracat ile 10 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmek. Küresel ölçekte herhangi bir sorun yaşanmaması durumda bu hedefi tutturacağımıza inanıyoruz. ” diye konuştu.