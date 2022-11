Marketlerde kontrol daha da sıkılaşacak

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa özellikle mağdur olmayacak şekilde eko­nomik destekleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sı­kılaştıracağız, daha da farklı hale getire­ceğiz. Özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayaca­ğız. Bunun yanında bakıyorsunuz bir­çok birimlerde, ekonomide farklılıklar var. Kontrol mekanizmalarımızla, fiyat istikrar komitesini kurarak fiyat istik­rar komitesi ile de bunların takibini ya­pacağız” dedi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı ko­nuşmada, önceki gün Kabine Toplan­tısı sonrası açıkladıkları kamuda çalı­şan 424 bin sözleşmelinin kadroya ge­çirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diledi. AK Parti’nin, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği ve verdiği her mücadelede yanında yer al­dığı bir parti olduğunu belirten Erdo­ğan, milletin asli sahibi olduğu AK Par­ti’nin, sadece emanetçileri olduklarını vurguladı.

Erdoğan, emanete layık olabilmek için görevlerini hakkıyla yerine getir­meleri gerektiğine dikkati çekerek, “Ül­kemizin içinden geçtiği kritik dönem, şahsım dahil hepimizin sorumluluğu­nu daha da artırmaktadır” sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkezinden milletvekillerine, kadın ve gençlik kollarından il ve ilçe teşkilatı­na, sandık görevlilerine kadar AK Parti ailesinin işine dört elle sarılması gerek­tiğini dile getirdi.

Sandıklara iyi sahip çıkmalıyız

Seçim gününe kadar her hanenin defalarca ziyaret edilmesi ve herkese ulaşılması gerektiğini vurgulayan Er­doğan, şöyle devam etti: “Teşkilatları­mızdan üyelerimize, üyelerimizden va­tandaşlarımıza uzanan bu muhabbet ik­limini sürekli canlı tutmalıyız. Seçime kadar sahada çalışılır ama seçim günü iş, unutmayın sandıkta biter. Bunun için sandıklara iyi sahip çıkacağız. Bu işin bugüne kadar en başarılı partisi AK Par­ti’dir, bundan sonra da bu başarıyı de­vam ettirmeliyiz. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzerinden oynamaya kalkacakları oyunlara karşı dikkatli ola­cağız. Sandık kurulu üyelerimizle, ma­halle temsilcilerimizle gerekiyorsa te­ker teker bir araya gelerek en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermeye­ceğiz. İnşallah hep birlikte 2023 imtiha­nından da alnımızın akıyla çıkacağız.”

Bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız

Erdoğan, partililerden, bugüne kadar ülkeye sağladıkları kazanımların, bu­günkü sorunların yegane çözüm adresi­nin AK Parti olduğunun millete anlatıl­masını istedi.

Aynı zamanda, Cumhuriyetin ye­ni yüzyılına dair hayallerin de bıkma­dan, usanmadan paylaşılmasını parti­lilerden beklediğini dile getiren Erdo­ğan, şöyle devam etti: “Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgi­lendirmediğimiz her bir kardeşimizin, muhalefetin yalan ve iftiralarının hede­fi haline geleceğini unutmayalım. Kapı­sına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küs­lük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut ver­meliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz.”

2023’ün her gününü her ayını dolu dolu geçireceğiz

AK Parti iktidarı döneminde ülkenin yaşadığı en bariz değişimlerden birinin de “yatırım, eser, hizmet algısının çıtasının fevkalade yükselmesi” olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizim toplu açılışlarımız içerisinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler, aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte, sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. İnşallah 2023’ün her gününü, her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz. İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için Türkiye’nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için ‘Derdimin dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı.’ diyoruz.”