Marketlerde kontrol daha da sıkılaşacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Ticaret bakan¬lığı olmak üzere marketlerdeki fiyatların daha sıkı takip edileceğini belirterek “Kontrol mekanizmalarımızla, fiyat istikrar komitesini kurarak bunların takibini yapacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa özellikle mağdur olmayacak şekilde ekonomik destekleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, “Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sıkılaştıracağız, daha da farklı hale getireceğiz. Özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Bunun yanında bakıyorsunuz birçok birimlerde, ekonomide farklılıklar var. Kontrol mekanizmalarımızla, fiyat istikrar komitesini kurarak fiyat istikrar komitesi ile de bunların takibini yapacağız” dedi.
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıkladıkları kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diledi. AK Parti’nin, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği ve verdiği her mücadelede yanında yer aldığı bir parti olduğunu belirten Erdoğan, milletin asli sahibi olduğu AK Parti’nin, sadece emanetçileri olduklarını vurguladı.
Erdoğan, emanete layık olabilmek için görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, “Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem, şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da artırmaktadır” sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkezinden milletvekillerine, kadın ve gençlik kollarından il ve ilçe teşkilatına, sandık görevlilerine kadar AK Parti ailesinin işine dört elle sarılması gerektiğini dile getirdi.
Sandıklara iyi sahip çıkmalıyız
Seçim gününe kadar her hanenin defalarca ziyaret edilmesi ve herkese ulaşılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Teşkilatlarımızdan üyelerimize, üyelerimizden vatandaşlarımıza uzanan bu muhabbet iklimini sürekli canlı tutmalıyız. Seçime kadar sahada çalışılır ama seçim günü iş, unutmayın sandıkta biter. Bunun için sandıklara iyi sahip çıkacağız. Bu işin bugüne kadar en başarılı partisi AK Parti’dir, bundan sonra da bu başarıyı devam ettirmeliyiz. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzerinden oynamaya kalkacakları oyunlara karşı dikkatli olacağız. Sandık kurulu üyelerimizle, mahalle temsilcilerimizle gerekiyorsa teker teker bir araya gelerek en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermeyeceğiz. İnşallah hep birlikte 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız.”
Bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız
Erdoğan, partililerden, bugüne kadar ülkeye sağladıkları kazanımların, bugünkü sorunların yegane çözüm adresinin AK Parti olduğunun millete anlatılmasını istedi.
Aynı zamanda, Cumhuriyetin yeni yüzyılına dair hayallerin de bıkmadan, usanmadan paylaşılmasını partililerden beklediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin, muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz.”
2023’ün her gününü her ayını dolu dolu geçireceğiz
AK Parti iktidarı döneminde ülkenin yaşadığı en bariz değişimlerden birinin de “yatırım, eser, hizmet algısının çıtasının fevkalade yükselmesi” olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bizim toplu açılışlarımız içerisinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler, aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte, sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. İnşallah 2023’ün her gününü, her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz. İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için Türkiye’nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için ‘Derdimin dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı.’ diyoruz.”