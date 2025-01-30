Marmarabirlik'in 22 milyon liralık ödeme tarihi belli oldu

Marmarabirlik, yarın ortaklara 22 milyon TL tutarında 7’nci dilim ödemesi yapacak.Ortaklar ödemelerini, Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecek.

2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan kurumun yapacağı ödeme ortaklara, 11 Ocak 2025-24 Ocak 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak yapılacak.

Bir sonraki ödeme 21 Şubat'ta

Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar 3 milyar 232 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat 2025’te 776 milyon TL ödeme yapacak.

Ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 57 bin 503 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı.