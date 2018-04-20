Martta 7.500 şirket kuruldu, 732 şirket kapandı

20 Nisan 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 5,29, kooperatif sayısı yüzde 52,05, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,78 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,87 artarken, kooperatif sayısı yüzde 21,31 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,53 geriledi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,95, kooperatif sayısı yüzde 56,34 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,73 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9,75, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,65 yükseldi, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,43 azaldı.

Martta Bartın'da şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan toplam 7 bin 580 şirket ve kooperatifin, yüzde 83,32'si limited şirketler, yüzde 15,2'si anonim şirketler, yüzde 1,46'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,98'i İstanbul, yüzde 11,12'si Ankara, yüzde 5,88'i de İzmir'de kuruldu. Martta Bartın'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 441'i ticaret, bin 199'u inşaat ve 970'i imalat sektöründe yer aldı.

Martta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 99'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 821'i inşaat, 331'i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Mart ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 244'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i inşaat, 94'ü de imalat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 554'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229'u inşaat, 122'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü. Martta 111 kooperatif kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 974 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 511'i Türkiye, 139'u Suriye ve 103'ü Suudi Arabistan ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 85'i anonim, 889'u limited şirket statüsünde faaliyet gösterdi. Bu şirketlerin 375'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 202'si ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 170'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,26'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.