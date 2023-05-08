Martta teşvik tutarı yüzde %103.5 arttı

Mart ayında 1 milyar TL yatırım tutarı sınırını aşan çok sayıda proje bulunuyor. Teşvik belgesine bağlanan en yüksek bedelli yatırım, BOTAŞ Trading IC Ankara Şubesi'nin yıllık 180,000 m3 kapasiteli sıvı ya da gazların depolama hizmetlerine dönük 8.1 milyar TL bedelli FSRU gemisi projesi olarak kayda geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 7 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan Mart ayı yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin tebliğine göre, yatırım teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım tutarı Mart ayında, Şubat ayında göre yaklaşık %103.5 artışla 44.4 milyar TL'den 90.4 milyar TL'ye, yatırım teşvik belgesi sayısı ise yaklaşık 20.6 artışla 1,183 adetten 1,427'ye yükseldi.

Teşvik belgesi alan kuruluşlarca ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı Şubat ayına göre 909.6 milyon dolardan yaklaşık %79.5 artışla 1.6 milyar dolara çıktı. Şubat'ta teşvik belgeleri kapsamında 20,521 olarak tahmin edilen istihdam ise Mart'ta 32,406 olarak gerçekleşti.

En yüksek yatırım bedelli projeler hangileri?

Mart ayında teşvik belgesine bağlanan en yüksek yatırım bedelli projeler doğalgaz, telekomünikasyon sağlık ürünleri ve demiryoluna yönelik imalat sektörlerinden geldi. Bu ayda, TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin, çeşitli illerde 128,188 adet baz istasyon kurulumunu içeren 7.1 milyar TL bedelli modernizasyon ve tevsi yatırımı en yüksek bedelli ikinci proje oldu.

Biem İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Tekirdağ'da yıllık 4.2 milyon ampul steril likit ve 2 milyon flakon üretimine dönük 4.6 milyar TL bedelli projesi, Ceyhan Terminal Hizmetleri AŞ'nin Adana'da depolama ve liman hizmetlerine yönelik 4.3 milyar TL bedelli projesi ile Asaş Alüminyum Sanayi AŞ'nin Sakarya'da yıllık 132 set tren vagonu ve yıllık 104,713 adet motorlu araç şase, gövde parçalarıyla elektrikli araç batarya kutusu imalatına yönelik 3.6 milyar TL bedelli projesi, en yüksek yatırım bedeline sahip diğer projeler oldu.

Dikkat çeken projeler

Mart ayı listesinde ayrıca, Tüprag Metal Madencilik AŞ'nin İzmir'de yıllık 60,000 ton altın ve gümüş konsantresi üretimine dönük 1.6 milyar TL bedelli yeni yatırımı, Dicle Kök Enerji Yatırım AŞ'nin çeşitli illerde yıllık 2,000 adet elektrikli şarj ünitesi kurulumuna dönük 920 milyon TL bedelli yeni yatırımı ile Bridestone Sabancı Lastik Sanayi AŞ'nin Aksaray'da yıllık 41,447 ton binek otomobil lastiği üretimine yönelik 934 milyon TL bedelli tevsi projesi dikkat çeken projeler arasında yer alıyor.