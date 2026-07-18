MASAK düğmeye bastı! Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yeni dönem başlıyor

Türkiye'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. MASAK tarafından hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi ile mali suçların önlenmesi, suç gelirlerinin takibi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda yeni uygulama hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeler hem finansal sistemi hem de şirketlerin kayıt süreçlerini yakından ilgilendiriyor.

Kara para aklamaya karşı denetimler sıkılaşacak

Yeni eylem planıyla, kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik soruşturmalarda daha hızlı ve koordineli bir süreç işletilmesi hedefleniyor. Aklama suçuna ilişkin şüphe bulunan dosyalarda soruşturmalar öncelikli olarak yürütülecek, karmaşık vakalara ait şüpheli işlem bildirimleri ise MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Hazırlanan raporların akıbeti de ilgili kurumlarla birlikte sistematik şekilde takip edilecek.

Elektronik pay defteri uygulaması genişliyor

Strateji belgesi kapsamında şirketleri ilgilendiren önemli adımlar da atılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek, eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak. Ayrıca kamu kurumlarından alınacak ilave verilerle ticaret sicilindeki bilgi kontrolleri daha etkin hale getirilecek.

Gerçek faydalanıcılık sicili düzenli olarak incelenecek

Gerçek faydalanıcılık sicilinde yer alan olası hatalı bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Sicil kayıtları ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde durum MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek, gerekli görülmesi halinde mükellefler risk analizine alınarak denetim kapsamına dahil edilecek.

Terörün finansmanına yönelik yeni çalışma grupları kurulacak

Yeni dönemde finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması planlanıyor. Ayrıca MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcilerinin yer alacağı çalışma grupları oluşturulacak. Bu ekipler, risk analizleri yapacak, operasyonel etkinliği artıracak ve ihtiyaç halinde mevzuat değişiklikleri için öneriler hazırlayacak.