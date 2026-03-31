MASAK, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesine açıklık getirdi:

MASAK, malvarlığı dondurma yetkisini hızlandıran kanun değişikliği önerisinin, FATF 5. Değerlendirme Turu ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hazırlandığını, BMGK kararlarına dayalı geçici malvarlığı dondurma işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüleceğini bildirdi.

24 saat içinde uygulamaya konması zorunlu

MASAK'tan bir gazetede yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesinin, Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek "Bu kapsamdaki tedbirlerden 'mal varlığı dondurma' uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu tavsiyeler, ülkelerin BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Kanun değişikliği önerisi görüş birliğinde hazırlandı'

Açıklamada, uygulamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin, bu süreden uzun zamanda gerçekleşebildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Habere konu kanun değişikliği önerileri, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır. TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle, Cumhurbaşkanının yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.

BMGK kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar, her halükarda Cumhurbaşkanına aittir. Söz konusu düzenlemeyle, aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Cumhurbaşkanı tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."