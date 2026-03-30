Mazota zam var mı, indirim gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı, düşecek mi?

ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken petrol fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Geçen haftayı eksi kapatan Brent petrol bugün hafif yukarıda... Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki son durumu öğrenmeye çalışırken "Mazota ve benzine zam veya indirim var mı" diye soruyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre mazota veya benzine herhangi bir zam veya indirim söz konusu değil.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL