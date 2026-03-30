Yemek tarifi sitesi iflas etti, üçe bölüp sattılar

Yemek tarifi ve yaşam tarzı platformu Food52, büyüme hikâyesinin ardından sert bir çöküş yaşadı. Yüksek borç, azalan gelirler ve finansman krizi şirketi iflasa sürükledi. ABD’de başlatılan süreç sonrası Food52’nin tüm varlıkları açık artırmayla farklı şirketlere satıldı.

Food52, Aralık 2025’te ABD’de tasfiye kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. Sürecin tetikleyicisi ise şirketin finansman sağlayıcısının desteği çekmesi ve nakit kaynaklarını durdurması oldu. Bu gelişme, şirketi ciddi bir likidite krizine soktu. İflas başvurusu sırasında Food52’nin 17 milyon doların üzerinde borcu bulunurken, varlıklarının ise oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

300 milyon dolar değer biçilmişti

İflas süreci kapsamında Food52 tek bir bütün olarak değil, parçalar halinde satıldı. Şirketin ana medya ve içerik işi yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında America’s Test Kitchen tarafından satın alındı. Ev dekorasyonu markası Schoolhouse 2.2 milyon dolara, mutfak ürünleri markası Dansk ise yalnızca 250 bin dolara el değiştirdi.

Food52’nin yaşadığı düşüş dikkat çekici. Şirket, 2021 yılında yaklaşık 300 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Ancak dijital içerik üretiminden yeterli gelir elde edememesi ve agresif büyüme stratejileri, finansal yapıyı zayıflattı. Reklam gelirlerindeki zorluklar ve e-ticaret modelinin sürdürülebilir olmaması, şirketin kârlılığa ulaşmasını engelledi.

Faaliyetler devam edecek ama...

İflasa rağmen Food52 tamamen kapanmıyor. Şirket, yeni sahipleriyle birlikte faaliyetlerine devam edecek. Yönetim, markanın güçlü topluluk yapısı ve içerik gücünü koruyarak yeniden büyüme hedefinde olduklarını açıkladı. Ancak artık bağımsız bir yapıdan ziyade, farklı şirketlerin kontrolünde bir organizasyon olarak yoluna devam edecek.